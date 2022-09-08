ممشى سياحي وتطوير للطرق.. شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ

تستعد مدينة شرم الشيخ لافتتاح عدد من المشروعات الجارية استعدادا لقمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف الجنسيات.

ويجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يوميا جولات تفقدية لمتابعة المشروعات المقامة، لتسريع وتيرة العمل.

27 مشروعا رئيسيا بشرم الشيخ

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إجمالي المشروعات بالمدينة، 27 مشروعا رئيسيا، و4 مشروعات فرعية، أبرزها الممشى السياحي وتطوير شبكة الطرق.

وأوضح اللواء خالد فودة أن المشروعات المقامة تنقسم إلى قسمين، الأول البنية التحتية الشاملة للمدينة ومشروعات خدمية، والآخر يشمل اعمال تطوير وتجميل بالمدينة، مشددا على أنه يجري يوميا جولات في المدينة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التي تنفذ علي أرض الواقع.

الممشى السياحي بطول 6 كيلو مترات

وأكد «فودة» أن من المشروعات تعد إضافة قوية للمدينة، منها الممشى السياحي بطول 6 كيلو مترات، ويمتد من السوق التجاري حتى خليج نعمة، ويقع على جانبي طريق السلام، ويتكون من 82 محال تجاري، و66 كشك بيع، ومسار للدراجات، وممشى يتراوح عرضه من 5 إلى 10 أمتار، وأحواض نباتات ظل، بالإضافة للمنطقة الترفيهية التي تشمل شلال مياه، مسرح مدرج، مطعم بانوراما، منطقة ألعاب اطفال «كيدز إريا»، محلات خدمية.

تطوير طريق السلام

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن طريق السلام بشرم الشيخ يشهد أعمال توسعة للطريق 3 و 5 حارات مرورية، ومسار دراجات، ومسار مشاة، وأعمال تجميل وإنارة، ومساحات خضراء، وأحواض زهور.

وشدد المحافظ على أن هناك تطوير شامل لشبكات الطرق بالمدينة، وبلغ طول الطرق التي جري تطويرها 100 كيلو متر، وتشمل طريق «نبق، الدائري، حي النور، السوق التجاري القديم، المحور من رأس محمد حتى ميدان جو باص، مرورا بسكن العاملين، بطول 11 كيلو».

وأوضح اللواء خالد فودة، أن أعمال التطوير تشمل إنشاء ميدان ساحة العلم بطريق السلام أمام إيقونة السلام، ضمن أعمال إنشاء عدد من الميادين الكبرى، بالتعاون مع رجال الأعمال ومستثمري شرم الشيخ، وأعمال تعميم الهوية البصرية بالمدينة، مشيرا إلى أن الأعمال تشمل شبكات ري وزراعات وأحواض زهور، وأعمال تجميلية ونافورات، وأعمال إضاءة، وسواري الإعلام.

وشدد «فودة» على إقامة سواري أعلام بالميادين بطول 25 متر لرفع علم مصر خفاقا عاليا، لتتكامل مع إنشاء طرق جديدة، وأعمال التوسعة والتطوير ورفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار تحويل المدينة الي مدينة خضراء صديقة للبيئة والاستعداد لانعقاد مؤتمر تغير المناخ، والحفاظ على استدامتها، وطالب المحافظ بضرورة مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من المشروع، طبقا للمواعيد المقررة.