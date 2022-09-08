التقديم لأكاديمية الفنون 2022.. اليوم آخر موعد لقبول الطلاب الجدد

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، أن اليوم الخميس هو الموعد الأخير لقبول الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون بالهرم وفرع الإسكندرية، للعام الدراسي 2022 - 2023، مشيرة إلى أنه سيتم غلق موقع التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهرا.

الدراسة في أكاديمية الفنون

أكاديمية الفنون تابعة لوزارة الثقافة ومدة الدراسة بها 4 سنوات، وتضم 8 معاهد هي «المعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للموسيقى والكونسرفاتوار، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي للفنون الشعبية، المعهد العالي لفنون الطفل».

وتتضمن شروط قبول طلاب الثانوية العامة 2022 للدراسة في معاهد أكاديمية الفنون، أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة بالحد الأدنى للمجموع 55 %، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، وتحديد موقف الطالب من التجنيد، وألا يزيد سن الطلاب عن 22 سنة في أول أكتوبر 2022، وكذاك اجتياز اختبارات القدرات والكشف الطبي الخاص بكل معهد، كما تقبل الأكاديمية الطلاب بنظام التعليم الموازي بمصروفات دون التقيد بشرط الحد الأدنى للمجموع في معهد الفنون المسرحية، معهد السينما، معهد الموسيقى».

موقع التقديم في أكاديمية الفنون

وتستقبل الأكاديمية طلبات الالتحاق بها عبر الموقع الالكتروني:

1-الدخول إلى موقع أكاديمية الفنون من الرابط.

2-النقر على اختيار سجل الآن.

3-الاطلاع على كافة شروط القبول بمعاهد الأكاديمية للعام الدراسي 2022- 2023.

4- قراءة الشروط والنقر على أوافق على الشروط.

5-اختيار فرع الأكاديمية للدراسة به في الجيزة أو الإسكندرية.

6- اختيار التخصص الذي يرغب الطالب في التقديم فيه ويمكن اختيار تخصص واحد أو أكثر داخل كل معهد.

7- إدخال البيانات المطلوبة للطالب وتتضمن: «الاسم رباعيا، الإيميل الالكتروني، تاريخ الميلاد، رفع صورة شخصية للطالب مقاس 6*4، رقم بطاقة الرقم القومي».

وقالت الأكاديمية إلى أنه لن يتم البت في الطلب لحين الذهاب لمقر الأكاديمية لسداد الرسوم المقررة بـ 750 جنيها.