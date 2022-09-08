وزير الري: العالم يواجه ظواهر مناخية متطرفة تؤثر سلبا على المياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم، آلين ريتشارد دونواى، الرئيس الحالي للدورة الخامسة عشر لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ووزير المياه والغابات السابق بدولة كوت ديفوار، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد «سويلم»، أهمية تعزيز سُبل التعاون بين الجانبين، في ضوء رئاسة دولة كوت ديفوار للدورة الحالية لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أهمية استفادة دول القارة الإفريقية من الزخم الدولي الحالي، والمتمثل في استضافة مصر وكوت ديفوار لمؤتمري المناخ ومكافحة التصحر، لإبراز تحديات المياه والمناخ في الدول الإفريقية، وتوجيه أنظار المجتمع الدولي لما تواجهه دول القارة من تحديات، وما تعانيه من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

سويلم: دول العالم تواجه ظواهر مناخية متطرفة

وأشار وزير الموارد المائية الري، إلى الظواهر المناخية المتطرفة، التي تواجه العديد من دول العالم، وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين دول العالم، ووضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية، لزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في دول القارة الإفريقية، والتأكيد على أهمية المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه، والمقرر طرحها من جانب مصر خلال مؤتمر المناخ القادم، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، للربط بين أجندتي المياه والمناخ على المستوى العالمي.

من جانبه وجه «ريتشارد» الشكر لوزير الري على حسن الاستقبال، مؤكدًا على طيب العلاقات التي تربط البلدين، وأنّ الهدف من زيارته، تعزيز سُبل التعاون بين البلدين، ومتابعة الترتيبات الحالية لمؤتمر المناخ القادم.

الجفاف والتصر في «كوت ديفوار»

وأشار «ريتشارد» إلى معاناة بلاده من الجفاف والتصحر في الآونة الاخيرة، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة استخدام المياه، وإيجاد آليه للرصد والتنبؤ بالأمطار، مشيداً في الوقت ذاته بالإدارة المتميزة للموارد المائية في مصر، وما تمتلكه من خبرات عديدة في مجال الإدارة المُثلى للمياه والتنبؤ بالأمطار.

وكشف «ريتشارد»، أنّ تفوق مصر في هذا المجال شجعه على السعى، لتعزيز التعاون معها في مجال المياه، لمواجهة التحديات التي تواجه بلاده، والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في هذا المجال.

نقل التجربة المصرية لـ«كوت ديفوار»

وأكد وزير الري، أنّ مصر يمكنها نقل تجربتها في مجال الإدارة المثلى للموارد المائية، وحصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول، إلى دولة كوت ديفوار، موضحًا أنّه تم الاتفاق على استضافة المركز الإقليمى للتدريب، التابع للوزارة، سلسلة من الدورات التدريبية للمتدربين الأفارقة في مجال مكافحة الجفاف خلال العام القادم، ليصبح المركز الإقليمي للتدريب مقرًا إقليميًا للتدريب تحت مظلة مؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.