سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستويات مستقرة بمستهل تعاملاته اليوم الخميس، 8 سبتمبر 2022، بعد ارتفاعات بنحو 3 قروش على مستويات الشراء والبيع على مدار الساعات الماضية للتداول بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر.

سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا للمعلن من البنك المركزي المصري، 19.22 جنيه للشراء و19.298 جنيه للبيع.

وتباين سعر صرف العملة الأمريكية بين تلك المستويات على شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك المصرية، وترصد «الوطن» أسعار الدولار بعدد من البنوك الرئيسية سواء الحكومية أو الخاصة، كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي المصري

يعرض أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري، سعر الدولار أمام الجنيه عند 19.22 و19.28 جنيهاً للشراء والبيع، على التوالي صباح اليوم، الخميس.

سعر الدولار الأمريكي ببنك مصر

وعند 19.22 و19.28 جنيهاً للشراء والبيع، يُباع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، 19.24 و19.30 جنيهاً للشراء والبيع، على التوالي، خلال التعاملات الصباحية.

سعر الدولار الأمريكي ببنك فيصل الاسلامي

وعند 5.10 و5.13 جنيهاً للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها المحلية صباح اليوم الخميس بفروع بنك فيصل الاسلامي.

أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي بالبنوك

يعرض مصرف أبو ظبي الاسلامي وبنك مصر إيران، أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على مستوى البنوك العاملة في مصر، عند 19.27 جنيه، صباح اليوم.

أدنى سعر شراء للدولار الأمريكي

وداخل شبكة فروع بنك الامارات دبي الوطني، لا يزال يُعرض سعر شراء الدولار الأمريكي عند أقل مستوى له، وهو 19.16 جنيه، بمستهل تعاملات اليوم الخميس.