سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل الدولار استقرارًا اليوم في البنوك المصرية، إذ حافظت العملة الأمريكية على أسعارها، بعد مرور فترة من عدم الاستقرار تأثرًا بالتغييرات والأزمات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر سعر الدولار في عدد من البنوك المختلفة اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنوك:

سعر الدولار في البنوك البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.17 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع، إذ أنَّ البنك المركزي هو المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر وذلك وفق آخر تحديث للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 19.19 جنيه للشراء و19.26 جنيه للشراء، وسجل الدولار في بنك قناة السويس سعر نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل الدولار سعر 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديثات للموقع الإلكتروني بكل بنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 19.2 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الحالي.

جدير بالذكر، أنَّ سعر اليورو سجل اليورو اليوم أدنى مستوى له منذ 20 عامًا مقابل الدولار الأمريكي أمس الاثنين، إذ انخفض إلى 0.9879 دولار في التعاملات المبكرة، كما أنَّ الخسائر الأوروبية زادت بعد أن شهدت مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية انخفاضًا كبيرًا أيضًا.