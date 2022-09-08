القوى العاملة: توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل منشآت بورسعيد

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية بورسعيد، بشأن عقد 3 ندوات توعية للعاملين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة جي إن تي للملابس الجاهزة، وشركة قناة السويس للحاويات، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والقضاء على العنف في مجتمع العمل والتوعية السكانية، وضوابط تفتيش العمل طبقا لقانون العمل وقوائم المراجعة وآليات عمل مفتشي العمل بالمكاتب الميدانية.

وأكد عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في تقريره اليوم الخميس، أنّه تنفيذا لتعليمات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بدأت المديرية تكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل أماكن العمل المختلفة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات داخل المحافظة، لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم تجاه عملهم، ودور الوزارة في حماية حقوق العمال ومكتسباتهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وأضاف مدير المديرية، أنّ ندوات التوعية تضمنت موضوعات مختلفة، منها «التمكين الاقتصادي للمرأة، تعزيز فرص المرأة ومساندتها والقضاء على العنف في مجتمع العمل والتعريف بوحدة المساواة بين الجنسين الموجودة بالمديرية، حقوق المرأة العاملة في ظل القانون رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تفتيش العمل طبقاً لقانون العمل و قوائم المراجعة، آليات عمل مفتشي العمل بالمكاتب الميدانية، التأكيد على دور الوزارة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية، وتشغيل العمالة غير المنتظمة».

وأجرى مدير المديرية، زيارة إلى أحد المصانع الموجودة في المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، واطمأن على أحوال العاملين ومدى رضاهم عن الوظائف التي يعملون بها، مع التأكيد على توفير بيئة عمل لائقة وآمنة لخدمة العمال وأصحاب الأعمال، لدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومي والمشاركة في التنمية.