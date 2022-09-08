انطلاق اليوم الثاني لملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية

انطلقت محاضرة التصدي للأفكار غير السوية ومحاربة الفكر المتطرف، ضمن فعاليات، اليوم الثاني لملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية من جامعات «الجلالة الدولية، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، بني سويف التكنولوجية، النيل الأهلية، القاهرة الجديدة، المصرية للتعليم الإلكتروني، العلمين الدولية».

تعقد المحاضرة تحت شعار «إعداد القادة العام»، والذي أقيم برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

إعداد كوادر طلابية وقيادات شبابية قادرة على تحمل المسؤولية

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أنّ المعهد يلعب دورًا فعالًا في بناء شخصية طالب الجامعة؛ ليكون فردًا فعّال بالمجتمع، كما يسعى المعهد لتعريف شباب الجامعات بقيمة ومعنى الجمهورية الجديدة، موضحًا أنّ الخطة الاستراتيجية للمعهد تسعى إلى إدماج الشباب الجامعي في الأنشطة المختلفة، وإعداد كوادر طلابية وقيادات شبابية قادرة على تحمل المسؤولية وتنمية مهاراته وتعميق حسه وانتمائه الوطني، بجانب نبذ العنف والتطرف الفكري، وتأكيد التمسك بالقيم والأعراف وإعادة العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية، وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

وانطلقت ندوة التصدي للأفكار غير السوية ومحاربة الفكر المتطرف، وحاضر فيها الشيخ الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، وزميل كلية الدفاع الوطنى، متحدثًا عن تأثير الفكر المتطرف على الأمن القومي وسبل مواجهته، مؤكدًا أن مصر بلد تحب الله ورسوله وتحبها الله ورسوله.

وحث الشباب على تجديد النية لان الأعمال تتحول إلي عبادة، حيث ان العادات تتحول الى عبادات بالنية، موضحًا تعريف التطرف الديني بأنه الابتعاد عن الوسطية التي هي إحدى أهم خصائص الدين الإسلامي ومجافاة الصواب والتشدد بالدين بعيدا عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية.

وأوضح أنّ الرسول الكريم حذّر من هذا التطرف، وعبر عنه بكلمة الغلو وهو الزيادة في الشيء عن حده الطبيعي، حيث قال: «إياكم والغلو في الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»، موضحا أن التطرف نوعان «ديني متمثل في التشدد والإرهاب والتفكير، وتطرف لا ديني ومتمثل في الإلحاد»، مبينًا أنه انتشر هذا التطرف في الآونة الأخيرة بسبب الجهل واللامذهبية وتصدر المشهد لغير المتخصصين.

عزام: التطرف الديني يؤثر في تشويه صورة الإسلام أمام العالم

كما تطرق فضيلة الشيخ يسري عزام إلي الأسباب التي تؤدي إلى التعصب الديني ومنها الانحراف عن معايير العدالة والعقلانية، والتشدد لمذهب أو جماعة، والتقليد الأعمى لدرجة أننا نجد المتطرف في الغالب يبقى مصممًا على رأيه ولا يزن الآراء بميزان العقل، موضحا أن التطرف الديني يؤثر في تشويه صورة الإسلام أمام العالم، لذا يجب إيصال هذا الإسلام الوسطى إلى كل أنحاء العالم بلين ورحمة.

كما ناقش الفرق بين التطرف والإرهاب فالتطرف يرتبط بالفكر والمعتقدات والإرهاب يرتبط بالفعل، وشرح اشكال التطرف والمتمثلة في التطرف الفكري، والتطرف القولى، والتطرف اللفظي، وتوضيح أنماط التطرف ومنها الفردي، وتطرف الجماعة، وتطرف الدولة، مشيرًا إلى تأثير الفكر المتطرف على الأمن القومي وسبل مواجهته وتتمثل في الولاء والانتماء.

كما انطلقت فعاليات 5 ورش عمل عن مهارات القيادة، وحاضر فيها الدكتور محمد العوضي، الدكتور سامح شراقي، الدكتورة آية محمود عنان، الدكتورة آية الرمادي، الدكتور أحمد قاسم وتناولت ورش العمل العديد من المحاور والمتمثلة في تعريف القيادة بأنها القدرة على التأثير، والقدرة على ترجمة الرؤية إلى واقع ملموس، وتوضيح مهارات القيادة، ومناقشة صفات القائد والأدوار الرئيسية للقائد، بجانب أهمية بناء الشخصية، والتعرف على سبل اكتشاف القائد الفعال ومهاراته ، والتحديات التي تواجه القائد، وكيفية التغلب عليها، وأيضا مقومات وركائز القائد الفعال والتعرف على صفات القائد الملهم، وعرض أحدث نظريات القيادة.