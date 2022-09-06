معهد إعداد القادة ينظم ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية تحت شعار إعداد القادة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2022.

«كريم»: إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية لدراسة تخصصات علمية حديثة

وأكد الدكتور كريم همام مدير المعهد، اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، لفتح الطريق لإتاحة الفرصة للشباب لدراسة تخصصات علمية حديثة تواكب الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على زيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة ونظم التعليم المعاصرة، وأيضا تأهيل الطلاب وزيادة قدرتهم على الابتكار والإبداع بالجامعات وتأهيلهم لسوق العمل.

وأفاد مدير معهد إعداد القادة أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تستهدف صقل شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من القدرة على تحمل المسئولية وتحقيق رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة، وأيضا اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من الكوادر الشبابية.

محاضرات متنوعة للطلاب

ويتضمن برنامج ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية العديد من المحاضرات عن الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، وأيضا محاضرة عن التصدي للأفكار غير السوية ومحاربة الفكر المتطرف، وأخري عن المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهتها، بجانب محاضرة عن الجامعات الأهلية والتكنولوجية ومستقبل التعليم في مصر، ومحاضرة عن الثورة الصناعية الرابعة ودورها في وظائف المستقبل، بالإضافة إلى عقد ورش عمل حول مهارات القيادة، كما يتضمن برنامج الملتقى صالون معهد إعداد القادة، وممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة رياضية وثقافية وفنية، ويختتم الفوج بحفل ختام وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين .