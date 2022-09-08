سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، استقرارًا على مستوى البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك بعد الزيادة بمقدار قرش مساء الأمس، ليصل إلى متوسط سعري 5.114 جنيه للشراء و5.136 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، بعدد من البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة خلال فترة التعاملات الصباحية، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يتداول سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار، بمستهل التعاملات اليوم الخميس، وفقًا للمعلن من الأسواق العالمية للعملات.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

وتُظهر شاشات التداول اللحظي بفروع أكبر البنوك الحكومية؛ البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 5.11 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعند نفس المستوى السعري، يتداول سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي ببنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 5.11 و5.13 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، خلال فترة العاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

وعند 5.11 و5.14 جنيه للشراء والبيع، تُظهر شاشات التداول اللحظي الصباحية سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي اليوم ببنك فيصل الإسلامي

وعند 5.11 جنيه للشراء و5.14 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي، بمستهل تعاملات اليوم.

أعلى سعر شراء للريال السعودي اليوم

وصل أعلى سعر شراء للريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.13 جنيه، فيما استحوذت فروع بنك أبو ظبي الإسلامي على ذلك السعر بين البنوك المحلية صباح اليوم، الخميس.

أدنى سعر شراء للريال السعودي

وفي المقابل، يتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند أقل مستوى سعري للشراء بين البنوك المحلية، بفروع المصرف المتحد، عند 4.96 جنيه.