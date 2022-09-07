بيانات اقتصادية تدعم صعود سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي

تدعم بيانات سعودية حديثة، بقاء الريال السعودي في مستوى مدعوم أمام سلة العملات الرئيسية، خاصة الدولار الأمريكي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 12.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022، أعلى من التقديرات الأولية البالغة 11.8%، وتسارعه من نمو 9.9% في الربع السابق، بحسب ما تم إعلانه اليوم الأربعاء.

أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2011

كان هذا أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من عام 2011، بقيادة زيادة بنسبة 22.9% في النشاط النفطي، كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 8.2%، حيث سجلت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (16.4%) أكبر زيادة، يليها التصنيع باستثناء تكرير البترول (12.1%) والبناء (8.8%) والنقل والتخزين والتخزين. الاتصالات (7.8%).

في الوقت ذاته، ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4% على أساس بيانات ربع سنوية معدلة موسميا، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.2%.

أقوى نمو للقطاع الخاص غير النفطي منذ 2021

وقبل ساعات، تم الكشف عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية S&P Global إلى 57.7 في أغسطس 2022 من 56.3 في يوليو، وهو أقوى نمو للقطاع الخاص غير النفطي منذ أكتوبر 2021، بسبب الارتفاع السريع في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات.

تباطؤ تضخم مدخلات الإنتاج

وفيما يتعلق بالتضخم، تباطأ تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، بينما تراجع تضخم تكلفة الإنتاج إلى أبطأ مستوى منذ فبراير الماضي، حيث سعت بعض الشركات إلى تقديم خصومات إضافية مع تخفيف ضغوط التكلفة.

الفائض التجاري يتسع بسبب ارتفاع صادرات النفط

وقبل أيام، أعلنت وزارة الاقتصاد السعودية، أنّ الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية قفز إلى 87.8 مليار ريال سعودي في يونيو 2022، مقارنة بـ37.8 مليار ريال سعودي قبل عام، حيث دفع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإنتاج مبيعات النفط إلى مستويات قياسية، وقفز إجمالي الصادرات بنسبة 75.2% على أساس سنوي إلى 147.7 مليار ريال سعودي، مدعوما بزيادة 94.1% في مبيعات النفط إلى 117.7 مليار ريال سعودي، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيلات مماثلة في يناير 2017.

نمو الصادرات غير النفطية

في الوقت ذاته، نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 26.8% منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها مثل البلاستيك والمطاط ومصنوعاته.

خسائر للدولار أمام الريال السعودي

البيانات الأخيرة تدعم سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، عند مستوى 0.27 دولار للريال السعودي الواحد، ما يفسر اتجاه الريال السعودي صعودا أمام العملة الأمريكية اليوم الأربعاء، عند مستوى 3.75 ريال للدولار الواحد، بتراجع قدره 0.02% عن الجلسة السابقة.