8 مستندات يجب تقديمها لتجديد رخصة السيارة عبر الإنترنت

تعكف وزارة الداخلية على تسهيل خدماتها إلى الجمهور، لتسهيل الإجراءات والحد من الزحام، داخل الإدارات الخدمية «المرور- الأحوال المدنية - مصلحة الجوازات»، كما فعلت خدمة استخراج الوثائق عبر منصة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية «جوجل».

«الوطن» تقدم خدمة الأوراق التي يجب توافرها لتجديد رخصة السيارة، عبر منصة وزارة الداخلية إلكترونيًا بحسب الموقع الرسمي للوزارة، وهي كالتالي:

- تقديم طلب التجديد هو عبارة عن نموذج 251 أو 351.

- إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.

- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكي في حالة استخدامه لسائق.

- شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

- نموذج الفحص الفني لجميع المركبات سنويا، ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.

- نموذج الفحص البيئي.

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

- فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.

- استلام الرخصة المؤمنة.

خطوات تجديد رخصة السيارة عبر منصة وزارة الداخلية

- زيارة بوابة المرور الإلكترونية.

- اختيار تسجيل مستخدم جديد.

- أدخل البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني، والتي تتمثل في:

- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي.

- البريد الإلكتروني «يجب أن يكون مفعلا».

- كلمة المرور، ثم تأكيدها.

- العنوان والوظيفة والجنسية.

- رقم المحمول، والرقم القومي.

- المقطع الأول لاسم الأم.

- رقم المصنع.

- المحافظة.

- ادخل رمز التحقق.

- اضغط على «سجل الآن».

- اختار «تجديد رخصة السيارة».