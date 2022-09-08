المدن الجامعية بسوهاج تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب والطالبات القدامى

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه تحدد يوم الأحد المقبل، الموافق 11 سبتمبر الجاري، لبدء الفحوصات الطبية للطلاب والطالبات القدامى بمختلف كليات الجامعة، للتسكين في المدن الجامعية عن العام الجامعي الجديد 2022-2023.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن الفحوصات الطبية على الطلاب القدامى ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، لافتا إلى ضرورة التوجه إلى الكشف الطبي في الموعد والمكان المحدد، وفقا للجدول الزمني المعلن لكل كلية.

المدن الجامعية بسوهاج.. جدول الفحوصات الطبية للطبلة القدامى

قال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة لمواعيد الفحوص الطبية للطالبات، ستكون:

- يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري، لكليات: العلوم، الصيدلة، حاسبات ومعلومات، الهندسة، التجارة والحقوق.

- يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر الجاري، سيكون لكليات: التمريض، الطب البيطري، الزراعة والتكنولوجيا والتعليم.

- يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر الحالي، لكليات: التربية، الآداب، الآثار والتربية النوعية.

- يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر الجاري، لكليات: الطب البشري، التربية الرياضية والألسن،

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر الحالي، موعدا لتخلفات جميع الكليات، على أن يتم توقيع الكشف الطبي بمدينة الطالبات.

مواعيد الفحوصات الطبية للطلاب

أضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أن المواعيد الخاصة بالفحوص الطبية للطلاب، ستبدأ الأحد 18 سبتمبر الجاري، للطلاب من كليات: التمريض، الطب البيطري، الهندسة، الآداب، التجارة وكليتي الألسن والتربية النوعية.

- الإثنين الموافق 19 سبتمبر الحالي، لطلاب: كليات التربية، التكنولوجيا والتعليم، العلوم، الصيدلة، الآثار والزراعة.

- يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري، لطلاب: كليات الطب البشري، حاسبات ومعلومات، الحقوق، والتربية الرياضية.

ولفتت مدير عام المدن الجامعية، إلى تخصيص يومي الأربعاء والخميس 21 و22 سبتمبر الجاري، للتخلفات من جميع الكليات، على أن يتم توقيع الكشف الطبي أيضا للطلاب بمقر مدينة الطالبات.