ضبط ربة منزل متهمة ببيع الحشيش بطريقة «دليفري» في المنصورة

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، القبض على ربة منزل، بمنطقة محمد فتحي، بمدينة المنصورة، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وذلك قبل قيامها بترويجها على عملائها، وتبين قيامها بتوزيع المواد المخدرة علي عملائها عن طريق التوصيل إلى المنازل «دليفري»، واعترفت باتجارها في المواد المخدرة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

توزيع سيدرة مخدر الحشيش دليفري

وتلقى مأمور قسم شرطة أول المنصورة، إخطارا بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيام سيدة بالاتجار بالمواد المخدر وتوزيعها عن طريق التوصيل إلي المنازل «الدليفري» على عملائها.

ضبط السيدة

وبعد استصدار إذن النيابة العامة تشكلت قوة من ضباط وحدة مباحث القسم، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتحرى عنها، وهي «ميادة م. ع.»، 32 عامًا، ربة منزل ومقيمه بشارع محمد فتحي دائرة قسم شرطة اول المنصورة.

ضبط كمية من الحشيش

وبتفتيش المنزل عُثر على 6 فرش من مخدر الحشيش المخدر، ومبلغ نقدي من المال، هاتف محمول.

وبمواجهة المتحرى عنها، في محضر الشرطة، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطها الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها، وذلك عن طريق قيامها بتوزيع المواد المخدر بطريقة التوصيل الى المنزل «ديلفري».

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

الرأي القانوني

ومن جانبه، قال جمال مأمون، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة تبدأ حال ثبوتها من السجن 3 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد، كما أن عقوبة جلب المواد المخدرة تصل إلى الإعدام في القانون المصري.

وأضاف «مأمون»، أن العقوبة تتدرج حسب كمية المواد المخدرة ونوعها، والصحيفة الجنائية للمتهم، ونوع المخدر نفسه، موضحا أن أقل عقوبة للاتجار في الهيروين السجن 6 سنوات.