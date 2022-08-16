معلومات عن طريق وادي فيران سانت كاترين.. شريان حياة للسياحة بمدينة التجلي

تكثف الدولة بجميع أجهزتها لنجاح قمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل بمشاركة 30 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، إذ تشهد جنوب سيناء طفرة في كل المجالات لاسيما مشروعات الطرق.

طريق وادي فيران سانت كاترين كان يطلق عليه طريق الموت قبل ذلك لكثرة عدد الحوادث التي تقع عليه لأنه كان ضيقا فهو طريق ذو اتجاه واحد، ويربط مدينة سانت كاترين بمحافظات الوادي والدلتا، أما الآن تقوم الدولة بتطوير الطريق ليصبح إضافة قوية للسياحة في جنوب سيناء.

120 كيلو طول طريق فيران سانت كاترين.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص إن طريق فيران سانت كاترين يجري تطويره الآن ليصبح طريق مزدوج بطول 120 كيلو متر وبتكلفة تتعدي نصف مليار جنيه لأن الطريق يمر بين سلسلة جبال سانت كاترين.

أضاف أن الطريق سوف يصبح دولي بمعني الكلمة ويقصر مسافة السفر بين وادي فيران سانت كاترين إلي 30 دقيقة فقط، مما يؤدي إلي نشاط في حركة السياحة خاصة الداخلية، مشيرا إلى أن الطريق سوف يفتح المجال لإحياء تاريخ قرية فيران الأثرية التي تمتلئ بالآثار والمناظر الخلابة.

طريق فيران والتجلي الأعظم

مبروك المريني رئيس مدينة أبورديس أكد لـ«الوطن» أن طريق فيران سانت كاترين واحد من أهم الطرق الحيوية التي تقوم الهيئة الهندسية بتنفيذها على أرض جنوب سيناء ليكون إضافة للمنطقة.

وتابع أن الطريق هو رابط حيوي لمدينة سانت كاترين التي تنفيذ بها مشروع التجلي الأعظم، حيث يجري ربط مدينة التجلي الأعظم بشبكة طرق تساعد في انتعاش السياحة الوافدة إلي المدينة.

أوضح الغمريني في تصريحاته أنه يقوم بجولات تفقدية لمتابعة أعمال الطريق التي تجري بسرعة تمهيدا لافتتاحه تزامنا مع افتتاح مشروع التجلي الأعظم.

السياحة في وادي فيران

قال رئيس مدينة أبورديس إن الطريق الرابط بين وادي فيران وسانت كاترين يعطي قبلة الحياة بانتعاش السياحة مرة أخرى في منطقة وادي فيران العريقة.

أشار إلى أن المنطقة الموجودة في قرية وادي فيران مليئة بالكنوز التاريخية وتصلح لرحلات السفاري حيث يوجد دير السبع بنات ونقوش نبطية وآثار من مختلف العصور.