لينك تنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

يواصل طلاب الثانوية العامة، تسجيل رغبات الالتحاق بكليات العام الجامعي الجديد 2022-2023، وذلك عبر لينك تنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي 2022، المتاح عبر بوابة مصر الرقمية، وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغبات المرحلة بلغ حتى الآن حوالي 170 ألف طالب وطالبة، ووفقًا للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة.

لينك تنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي 2022

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لينك تنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي 2022 يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وسيكون مستمرًا حتى مساء يوم الاثنين المقبل، مناشدًا جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال التسجيل والتي تتمثل في الحفاظ على الرقم السري لشهادة الثانوية العامة وكذلك التأني في كتابة الرغبات وضرورة أن يكتب الطالب كافة الكليات من ذات التخصص متتالية وفقاً للتوزيع الجغرافي.

تنسيق الجامعات 2022

و في السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف البرامج الدراسية والكليات، وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس، حيث أعلنت بعض الجامعات فتح باب التقديم المباشر للالتحاق بها.