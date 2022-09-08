تنسيق الجامعات الأهلية.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية 2022

يسعى العديد من طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022، نحو الالتحاق بالجامعات الأهلية، لذا يبحثون عن رابط التقديم، وكذلك التنسيق الخاص بكل الكليات، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما يتعلق بالجامعات الأهلية، إذ يأتي ذلك في إطار ما تقدمه لمتابعتها من خدمات.

عدد الجامعات الأهلية

بلغ عدد الجامعات الأهلية 12 جامعة، وهي «المنصورة الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف، حلوان، المنصورة الأهلية، بنها الأهلية، المنوفية، أسيوط ، المنيا، شرق بورسعيد، جنوب الوادي، والزقازيق الأهلية»

مرحلة ثانية لتنسيق الجامعات الأهلية

وأصدر مكتب التنسيق، بيانا عن فتح مرحلة ثانية للطلاب الراغبين في التقدم للجامعات الأهلية الجديدة، يأتي ذلك اعتبارا من اليوم، وتنتهى مساء الأحد 11 سبتمبر.

رابط تنسيق الجامعات الأهلية

ويتمكن طلاب الثانوية العامة، من التسجيل في الجامعات الأهلية، من خلال هذا الرابط، ومتابعة نتيجة التنسيق الخاصة بهم أيضا، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة نتيجة الترشيح لهم.

تنسيق الجامعات الأهلية

وجاء تنسيق الحد الأدنى للجامعات الأهلية طبقا لمكتب التنسيق كالآتي:

- كلية الطب من 87.80%

- كلية الهندسة من 71.22%

- كلية الصيدلة من 86.10%

- كلية الألسن من 78.54%

- كلية الإعلام من 76.83%

-كلية طب الأسنان من 87.32

- كلية الآداب من 74.88%

- كلية التجارة من 66.59%

- كلية التمريض من 78.29%

- كلية الفنون التطبيقية من 77.07%

- كلية العلاج الطبيعي من 86.83%

- كلية العلوم من 82.44%