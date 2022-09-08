«ربيع»: قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها خلال العام الماضي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ قناة السويس حققت زيادة متواصلة في الإيرادات، ليكون أعلى إيراد سنوي في تاريخها، في العام المالي الماضي 2021 -2022، مشيرًا إلى أنّه مع مرور 66 عاما منذ تأميم قناة السويس عبرت أكثر من مليون سفينة القناة، بحمولة صافية بلغت أكثر من 30 مليار طن، وبلغت إيرادات الرسوم أكثر 134 مليار دولار.

وأضاف «ربيع»، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أنّ حركة الملاحة خلال 2021 – 2022، كانت أعلى معدل في أعداد السفن بمعدل 22 ألف سفينة بزيادة 16% عن العام السابق، وبحمولة مليار و320 مليون طن بزيادة 11% عن العام السابق، والعائد بالدولار 7 مليارات دولار بزيادة 19% عن العام السابق.

زيادة إيرادات قناة السويس

وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس تزيد كل شهر وكل أسبوع وكل يوم عما قبله، وذلك بسبب قناة السويس الجديدة، والتي لولاها لكانت هناك مشكلة حقيقية بالنسبة لتصنيف القناة، لذا تعتبر قناة السويس الجديدة «طوق النجاة» للقناة.

عائد 7 مليارات دولار

وأشار إلى أنّه في أغسطس 2021، عبر نحو 1884 سفينة، وفي أغسطس 2022 2125 سفينة بزيادة 13% تقريبا، بينما الحمولة في 2022 بلغت 127.8 بزيادة 16% عن العام السابق، والعائد بالدولار كان 7 مليارات دولار.