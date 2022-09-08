محافظ سوهاج يحيل واقعة غرق طفل بترعة سيتى المغطاة إلى جهات التحقيق

أحال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واقعة غرق طفل بترعة سيتى المغطاة إلى جهات التحقيق المختصة، نظرًا للإهمال الجسيم التي انطوت عليه الواقعة، وضَم قرار الإحالة كل المسؤولين عن غرق الطفل.

وشهدت منطقة سيتي في سوهاج مصرع طفل غرقًا، إثر سقوطه داخل بئر صرف صحي، وجرى الدفع بطاقم من عناصر وحدة الإنقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال جثة الطفل، وجرى نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

سقوط تلميذ داخل بئر للصرف

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، أمس الأربعاء، إخطارًا بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بسقوط تلميذ داخل بئر الصرف في منطقة سيتي دائرة المركز.

الدفع بطاقم من وحدة الإنقاذ النهري

وعلى الفور، تم الدفع بطاقم من عناصر وحدة الإنقاذ النهري، وانتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتحرر محضر لاتخاذ اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.