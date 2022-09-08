توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أجواء حارة على معظم الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة، التي تبدأ من غدًا الجمعة 9 سبتمر وحتى الأحد 11 سبتمبر، إذ أكدت أنَّه خلال تلك الفترة، يسود طقس حار خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشار بيان الأرصاد، إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة بمحافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، كما يسود طقس معتدل الحرارة مع بداية ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 9 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 28.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 27.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 10 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 39.

درجات الحرارة المتوقعة الاحد 11 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 24.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 28.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 29.