مصر تسمح للسياح الهنود بالحصول على تأشيرة دخول في مطار الوصول

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السلطات المصرية أقرت منح التأشيرات السياحية للسائحين الهنود، من خلال الموقع الإلكتروني للتأشيرة «e-visa».

تأشيرة اضطرارية بمنافذ الوصول بالمطارات والموانئ

وأضاف أن التسهيلات شملت أيضا السماح للسائح الهندي بالحصول على تأشيرة اضطرارية بمنافذ الوصول بالمطارات والموانئ المصرية شريطة الوصول لمصر ضمن مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن السلطات المصرية أقرت أيضا منح رعايا دولة الهند القادمين للبلاد تأشيرة دخول اضطرارية من منافذ الوصول شريطة حملهم تأشيرات دخول سارية ومستخدمة من قبل «اليابان - كندا- أستراليا - نيوزيلندا - الولايات المتحدة الأمريكية - المملكة المتحدة - دول منطقة الشنجن»، مدونة بجوازات سفرهم.

اشتراطات حصول السياح الهنود على تأشيرة الدخول لشرم الشيخ

وأكد عاقل أن مصر قررت أيضا منح رعايا دولة الهند القادمين إلى شرم الشيخ «جوي وبحري»، وطابا «جوي وبري»، ختم وصول زيارة منطقة خليج العقبة الذي يسمح بالتواجد في مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وسانت كاترين، شريطة تقديم تذكرة وصول وعودة وحجز فندقي مؤكد وحملهم النقد الكافي بما لا يقل عن 2000 دولار أو بطاقة ائتمان بها ذات المبلغ، على أن تطبق عليهم التعليمات المنفذة حاليا بشأن الدخول والخروج من المنافذ.

يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت اجتماعًا افتراضيًا بحضور سفير جمهورية مصر العربية بالهند وممثلين عن القطاع السياحي المصري ورابطة الوكلاء السياحيين الهنديين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي، وأشارت رابطة الوكلاء السياحيين الهنديين خلال اللقاء إلى وجود بعض العراقيل فيما يتعلق بمنح السياح الهنود التأشيرات السياحية، مع التأكيد على أهمية حصول السائحين الهنود على تأشيرة دخول مصر عند الوصول للمنافذ المصرية بما يعزز حركة السياحة الوافدة إلى مصر.