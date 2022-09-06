«مستثمري السياحة»: شرم الشيخ تستقبل حاليا 60 ألف سائح أسبوعيا

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن شركات السياحة المصرية تعمل حاليا بشكل جدي على جذب عدد جيد من السياح الروس لزيارة مصر خلال فصل الشتاء المقبل لا سيما بعد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع صدور أية تأشيرات لمواطنين روس فى أى من دول الاتحاد.

ولفت عبداللطيف إلى أن هذا القرار إذا تم استغلاله بشكل جيد فإن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الربع الأخير من العام الجارى سيكون مرتفعا للغاية، خاصة مع إعلان شركات السياحة التركية بدء تسيير رحلات إلى شرم الشيخ منتصف الشهر المقبل.

وأضاف لـ«الوطن» أن مدينة شرم الشيخ تستقبل حاليا نحو 60 ألف سائح أسبوعيا من مختلف الجنسيات، نحو 45% من تلك الأعداد للسياح الإيطاليين ومثلهم للمواطنين المصريين ،أما الـ 10% الأخيرة فهى لباقى الجنسيات التى تزور شرم الشيخ خلال الفترة الحالية.

شرم الشيخ بدأت فى تجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار إلى أنه بالرغم من أن مدينة شرم الشيخ كانت أكثر المدن المصرية تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية التى إندلعت فبراير الماضى،إلا أن الحركة السياحية الجيدة التى إستقبلتها المدينة خلال فصل الصيف الجارى قللت من وطأة غياب السياح الأوكران والروس واللذان كانا يحتلان المركزان الأول والثانى بالنسبة لإجمالى السياح الذين يزورون شرم الشيخ سنويا.

مؤتمر قمة المناخ العالمى

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء أن إنعقاد مؤتمر قمة المناخ العالمى فى دورته الـ 27 والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل والذى من المقرر أن يحضره أكثر من 30 ألف شخص من مختلف دول العالم سيحدث إنتعاشة سياحية بالمدينة خلال فترة إنعقاد المؤتمر،لافتا إلى أن فنادق المدينة ستستقبل نزلاء من مختلف دول العالم بالتزامن مع إستضافة المدينة للمؤتمر العالمى .

يشار إلى أن فصل الصيف الجارى شهد قيام آلاف المواطنين المصريين بالسفر إلى شرم الشيخ لقضاء الإجازة.