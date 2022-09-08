السيسي لـ«الإعلام»: ردوا على من شككوا في إنجازات الدولة بالأرقام والحقائق

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أجهزة الدولة والإعلام، بالتصدي بوعي لمحاولات التشكيك في الإنجازات، موضحًا: «المفروض إن فيه ركود عالمي، طب ازاي حجم الدخل في قناة السويس كده، لأن فيه اعتبارات أخرى بتدرس، فيه كيان جوا الهيئة بيدرس كل حاجة، بما فيها الرسوم اللي بتتفرض والواقع العالمي وحركة التجارة وتكلفة النقل».

شكر لهيئة قناة السويس والعاملين بها

ووجّه الرئيس السيسي، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، الشكر للهيئة والقائمين عليها والعاملين بها، قائلا: «مصر بتشكركم ومقدرة اللي انتوا بتعملوه، واوعوا تسمعوا كلام حد يسيء لكم، متصدقوش، بنحاول نكون أمناء مع المصريين في كل شيء طب نخبي عليكم ليه؟».

قرارات مهمة بالتنسيق مع مكاتب عالمية

وأكد الرئيس السيسي أنّ جميع المشروعات التي تُنفذها مصر تكون مدروسة جيدا، حيث يتم التنسيق والمتابعة مع مكاتب عالمية، للتأكد من أنّ القرار النهائي سليم: «عشان ناخد قرار نصرف بعده مليارات، لازم نكون متأكدين».

وتابع الرئيس السيسي، موجّها حديثه للإعلام: «في كل مسألة من المسائل اللي بيتم التشكيك فيها، اوعى تقول مصر كويسة، لأ، هات اللي قالوا وطلعوه وضحكونا على اللي قالوه، هما بيجيبوا صور وكاريكاتير، وإحنا نجيب الكلام الحقيقي ونرد عليهم بالوقائع».