درجات الحرارة اليوم الجمعة 9-9-2022.. طقس حار على جميع الأنحاء

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس الحار الرطب اليوم الجمعة، وذلك على جميع الأنحاء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أنَّ الطقس اليوم الجمعة، سيكون حار رطب خلال ساعات النهار، على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظة جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل مع بداية ساعات المساء على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، وصولًا حتى شمال الصعيد، فى حين يسود طقس مائلاً للحرارة رطبً على كلا من جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ويستمر نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وايضًا على السواحل الشمالية وجنوبي سيناء والبلاد، مع استمرار تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، ووفق بيان الأرصاد الجوية،على كل المدن والمحافظات جاءت كالآتي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 23

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 23

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 35 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

شلاتين 38 27

الإسكندرية 30 25

العلمين الجديدة 30 25

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 31 19

رأس سدر 35 26

نخل 33 18

طابا 33 25

نويبع 34 26

نويبع 34 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 26.

أبو سمبل 38 27

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 35 26