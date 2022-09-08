أسامة ربيع: توجيهات بتوسعة وتعميق القطاع الجنوبي لقناة السويس  

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالبدء الفوري في تنفيذ خطة طموحة لتوسيع وتعميق القطاع الجنوبي وهي الخطة الجاري تنفيذها وفقا جدول زمني دقيق، لافتًا إلى أنّ المشروع يبلغ 40 كيلومترا من الكيلو 122 لـ الكيلو 162 في الجنوب حتى مخرج خليج السويس.

وأضاف «ربيع»، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم: «بنعمل فيهم ازدواج هيبقى عندنا قناتين، هينضموا لقناة السويس الجديدة وبالتالي قناة السويس الجديدة يصبح طولها 82 كيلو بدلًا من 72 كيلو، والعرض 292 مترًا في كل قناة».

زيادة السفن في قناة السويس

وأشار إلى أنّ التوسعة والتعميق تسمح بزيادة 6 سفن داخل مجرى قناة السويس، نظرًا لزيادة عدد السفن، وتقليل ساعات الانتظار، مؤكدا أنّ المشروع شمل الأعمال المدنية قبل التكريك حيث جرى رفع كفاءة 4 أحواض ترسيب وإزالة 6 ملايين مكعبة من الرمال لزيادة الطاقة الاستيعابية لـ155 مليون متر مكعب، باشتراك 10 شركات وطنية في الجزء البالغ طولها 10 كيلومترات.

وأوضح أنه يوجد 4 كراكات تعمل بالمشروع لتحالف يضم شركة التحدي مع لقنال المواني مع الجرافات الإماراتية.

أعمال التكريك تصل لـ9.5 مليون متر مكعب

وبالنسبة للجزء الثاني من المشروع البالغ طولها 30 كيلو من الكيلو 132 لـ الكيلو 162 يتم بها توسعة جهة الشرق 40 مترًا، وجرى الحفر بشكل جاف بكمية 3 ملايين متر مكعب، ورفع كفاءة 10 أحواض ترسيب لزيادة الطاقة الاستيعابية لـ 145 مليون متر مكعب، باشتراك 20 شركة وطنية.

أفاد بأنّ إجمالي أعمال التكريك وصلت إلى 9.5 مليون متر مكعب من أصل 18 مليون متر مكعب بنسبة إنجاز 53% بزيادة عن المستهدف بنسبة 33%.