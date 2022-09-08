أسامة ربيع: قناة السويس يمر بها أكثر من 12% من حركة التجارة الدولية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه على مدار أكثر من 150 عاما شهدت قناة السويس العديد من الإنجازات والتطورات المتلاحقة باعتبارها أهم مجرى ملاحي عالمي تمر بها أكثر من 12% من إجمالي حركة التجارة الدولية، وواقع كشريان حيوي في سلاسل الامتداد والتوريد العالمية.

وأضاف «ربيع»، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أن أهم التطورات التي شهدتها قناة السويس منذ تأميمها كان القرار بحفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو مترا؛ لتحقق إنجازا تاريخيا يسمح للسفن باختصار زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط.