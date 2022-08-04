اتهام أم بقتل ابنها الأكبر بمساعدة أشقائه بسبب الميراث في الوراق

أنهت أم حياة ابنها الأكبر بمساعدة أشقائه في الوارق بسبب خلاف على الميراث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا من مستشفى معهد ناصر بوفاة شخص دخل المستشفى قبل 3 أيام يعاني من إصابات بالرأس وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد. ف. ع» في بداية العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه مصاب بالرأس وباقي أنحاء الجسم، وكشفت التحريات بأن والدة المجني عليه بمساعدة أشقائه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات حول الميراث.

وأضافت التحريات أن المتهمين احتجزوا المجني عليه وابنه في منزلهم، وأثناء الحوار حدثت مشادة كلامية قاموا على أثرها المتهمين بالتعدي على المجني عليه بعصا على رأسه والتي أسفرت عن إصابته بالرأس، بالإضافة إلى التعدي عليه بمفك في باقي أنحاء الجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي أصدرت قراراتها المتقدمة.