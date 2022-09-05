النيابة تباشر التحقيق في واقعة وفاة المتهم بقتل الطالبة أماني ببركة السبع

أعلنت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة المتهم بقتل الطالبة أماني ببركة السبع، وأصدرت بيانًا جاء فيه البيان، أنّها تلقت إخطارًا من الشرطة، أمس، ببلاغٍ من الأهالي بالعثور على جثمان.

وتوصلت التحريات إلى أنّه المتهم بقتل الطالبة أماني بالطريق العام في قويسنا، وبجواره سلاح ناري بداخله فارغُ ظرف لعيار ناري من المستخدم على السلاح، وهاتفٌ محمول، وانتقلت النيابة العامة لمناظرة الجثة، وتبين إصابته في الصدر، وعاينت مسرح العثور على الجثمان.

طريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعي

وتبين أنّ الجثة كانت على جانب طريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعي، بجوار مسار قطار السكة الحديد، واتخذت النيابة العامة إجراءاتها للتحقيق في سبب وفاة المذكور، وانتُدبت مصلحةَ الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، وبيانِ ما به من إصابات وسبب وكيفية حدوثها.

فحص المقاطع المرئية المنشورة

كما كلفتها بفحص السلاح الناري والظرف الفارغ للعيار الناري المضبوطين بجواره لبيان ما إذا كان السلاح هو ذاته المستخدم في حدوث إصابة المجني عليها أو المتوفى، وكلفت الإدارةَ العامة للمساعدات الفنية بفحص هاتفه.

كما كلفت إدارةَ مكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص المقاطع المرئية المنشورة على منصّات التواصل الاجتماعي، الخاصة بالمتهم؛ للوقوف على حقيقتها، وطلبت تحريات الشرطة حول واقعة وفاته وصولًا إلى حقيقتها، كما طلبت ذويه لسماع أقوالهم بشأن الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.