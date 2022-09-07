المؤبد لتشكيل عصابي بتهمة الإتجار في المخدرات بمركب نيلي على كورنيش بنها

أصدرت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي حكمًا بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، لتشكيل عصابي يضم 4 عاطلين ببنها؛ بتهمة ترويج المخدرات باستخدام مركب فى النيل بكورنيش بنها.

معلومات سرية تقود للمتهمين

كانت معلومات سرية وردت لضباط مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تفيد بقيام تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين بترويج المخدرات "الشادو والآيس"، بواسطة مركب بمنطقة كورنيش النيل ببنها.

تحريات ضبط عصابة ترويج المخدرات بالنيل

وجرى عرض المعلومات على مديرية أمن القليوبية وتشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهمين وهم 4 أشخاص يتزعمهم شخص شهرته "بسكلتة النيلي"، وأنهم يستخدمون مركب على كورنيش النيل مرخص للتنزه للمواطنين، وأنهم يستغلونه في ترويج المخدرات، ويجدد ترخيصه كل 3 أشهر.

وتبين من التحريات، أن المتهمين بينهم شقيقان هاربان من حكم بالإعدام فى قضايا قتل، وأنهما لا يغادران المركب نهائيًا وبحيازتهم أسلحة نارية.

جرى تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، داهم المركب وألقى القبض على المتهمين وهم "ع ب ا"، زعيم التشكيل وشهرته "بسكلتة النيلي" و"ا ب ا" و"ه ح ر" وشقيقه "ع ح ر"، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكميات من مخدرات مختلفة الأنواع منهم الآيس والشادو والبودر.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وتحرر المحضر اللازم، أحيلوا لجهات التحقيق التي أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت حكمها السابق.