معيط: مصر خلقت إيرادات تغطي كل مصروفاتها

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الوزارة أجرت دراسة لوضع البلاد عام 2000 – 2001 فتبين أن إيرادات مصر في هذا الوقت 76 مليار جنيه وتصرف 104 مليارات جنيه، ولديها عجز 29 مليار جنيه: «أنا بتكلم عن المسار اللي الدولة أخدته في خلال 22 سنة، وإيرادات الدولة في الوقت ده مكنتش كافية تكمل مرتبات ومعاشات الناس، فكان بيضطر يستلف 12 مليار جنيه يكمل إيرادات الدولة عشان يدفع أجور ومعاشات وراح استلف 17 مليار جنيه عشان يسدد خدمة الدين».

وأضاف خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، اليوم، أن الدين في مصر في 2000 – 2001 بلغ 355 مليار جنيه، والناتج المحلي المصري 358 مليار جنيه وبالتالي الدين كان يمثل 99% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن إيرادات مصر في 30 يونيو الماضي 1326 مليار جنيه، بينما مصروفاتها 1812 مليار جنيه، والعجز 485 مليار جنيه، مؤكدا أن مصر خلال الأربع سنوات الماضية استطاعت أن يكون لديها إيرادات تغطي كل مصروفاتها وجزء منها يغطي تكلفة الدين.

وأشار إلى أن السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو الماضي سجل خلالها الدين 6.9 تريليون جنيه بينما الناتج المحلي وصل لـ 7.9 تريليون، وبالتالي إذا جرى تقسيم هذا الدين على الناتج سيكون 87.2%.