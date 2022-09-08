سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-9-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، عن سعر بيع وشراء الريال السعودي، بالإضافة لعدد من العملات العربية والأجنبية الأخرى، إذ تحظى العملة السعودية باهتمام الكثيرين، نظرا لاهتمام المصريين بالمواظبة على أداء العمرة.

واليوم الخميس 8 سبتمبر الجاري، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن الخدمات الاقتصادية المقدمة يوميا، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، وذلك فق لمنتصف التعاملات اليوم، التي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي سجل اليوم الخميس بالبنك المركزي 5.11 جنيه للشراء، مقابل 5.14 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي سجل داخل بنك الإسكندرية 5.14 جنيه للبيع و5.11 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك بحسب منتصف معاملات وردت اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل الريال السعودي ضمن منتصف التعاملات ببنك مصر اليوم الخميس نحو 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم، نحو 5.14 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق تعاملات البنك الخاص ببنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 5.09 جنيه للشراء، مقابل 5.14 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

الريال السعودي سجل في بنك المصرف المتحد، نحو 5.14 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 19.22 جنيه للشراء و19.29جنيه للبيع، كما سجل الدولار ببنك كريدي أجريكول نحو 19.2 جنيه للشراء و19.3 جنيه للبيع.