سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس 8 سبتمبر

استقر مؤشر الدولار على المستوى العالمي بالقرب من 109.5 نقطة اليوم الخميس، وسادت التوقعات أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 110.72 بنهاية هذا الربع وهو ما يوافق نهاية الشهر الجاري وذلك حسب نماذج الماكرو العالمية.

ويهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محليا في البنوك المصرية فهو العملة الأبرز كما أنه يؤثر على مختلف الأسعار في الأسواق، وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.22 جنيه للشراء و19.29جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 19.2 جنيه للشراء و19.3 جنيه للبيع، وسجل الدولار سعر 19.22 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 8 سبتمبر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر سعر 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك قناة السويس سعر نحو 19.20 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 19.25 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.28 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الحالي.

جدير بالذكر أن نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، أكد على ضرورة رفع أسعار الفائدة إلى مستويات كبيرة للسيطرة على التضخم.