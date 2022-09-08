احذر.. 11 حالة بقانون الخدمة المدنية تخسر فيها وظيفتك فورا

حدد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وحالات خدمة المواطن في مؤسسة عمله، لضمان حصول الموظف على حقوقه، وقيامه بواجباته، وكذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة الموظف من عمله، وفقا لأحكام القانون.

حالات يفقد فيها الموظف عمله

قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية، يحافظ على العلاقة بين الموظف والمؤسسة التي يعمل بها، لضمان التوازن في محل العمل، مشيرا إلى أنه من الأسئلة التي لا يعرف البعض إجابتها: «ما هي الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة الموظف من محل عمله؟».

وأضاف عبد المجيد، أن قانون الخدمة المدنية أوضح تلك الحالات في المادة (69)، التي نصت على أنه يفقد الموظف وظيفته في حالة الاستقالة، أو وصوله سن الستين، ولكن يتم مراعاة قانون التأمين الاجتماعي، والإحالة إلى المعاش، أو الفصل من الخدمة، أو الوفاة، أو فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

وأشار إلى أن من حالات فقد الموظف لوظيفته -وفقا للقانون- انقطاع الموظف عن عمله بدون إذن 15 يوما متتالية، ما لم يقدم خلال الـ15 يوما التالية، ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، بالإضافة إلى عمل الموظف بجهة عمل خارج مصر بدون ترخيص من الدولة المصرية.

عدم اللياقة الصحية تهديد مباشر لعملك

نصت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية، على أن الموظف يفقد عمله في حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، وإذا انقطع الموظف عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة في السنة، وأيضا عدم اللياقة للخدمة صحيا، بقرار من المجلس الطبي المختص.