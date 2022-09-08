الحكومة تنشر فيلما تسجيليا عن القرية الأولمبية: أنشئت بمعايير عالمية

نشرت القناة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، منذ قليل، فيلمًا تسجيليًا قصيرًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، عن القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، والتي شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاحها في مدينة الإسماعيلية، اليوم.

القرية الأولمبية تضم مدينة رياضية بمواصفات عالمية

وذكر الفيلم التسجيلي أنّ القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، تضم مدينة رياضية متكاملة، بمواصفات عالمية، تستكمل هيئة قناة السويس بها دورها المجتمعي بإقليم القناة.

وأوضح أنّ القرية الأولمبية تقع على مساحة 350 ألف متر مربع، أي نحو 86 فدانًا، وتشمل العديد من المنشآت الرياضية لمجموعة من الألعاب المختلفة.

استاد هيئة قناة السويس بمعايير «فيفا»

وأشار إلى أنّ القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، تضم «استاد هيئة قناة السويس»، وهو ملعب لرياضة كرة القدم، والذي يتكامل مع منشآت الهيئة الرياضية، ويلبي متطلبات النهضة الرياضية الحالية ويدعم جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية.

وأوضحت «الشؤون المعنوية»، في الفيلم التسجيلي، أنّ الاستاد رُوعي فيه جميع اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والاتحاد المصري لكرة القدم، وهو الاستاد الذي يستوعب 21 ألف متفرج، ويضم مقصورة رئيسية، وصالة لكبار الزوار، وكبائن خاصة، وغرفا للاعبين، والحكام، والمراقب، والفار، وقاعة للمؤتمرات الصحفية، مزودة بشاشات عرض، وإنترنت، وترجمة فورية، وقاعتين للصحفيين.

وأشار الفيلم التسجيلي القصير إلى أنّ الاستاد يضم مطعمًا، ومطبخًا رئيسيًا، ومغسلة مركزية، وجيم، ووحدة طب رياضي.

القرية الأولمبية تضم صالة مغطاة تستوعب 2300 متفرج

وتشتمل القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس على صالة مغطاة على مساحة 18 ألف متر مربع، وتستوعب 2300 متفرج، ومجمع سباحة به حمام سباحة أولمبي، وآخر للغطس، فضلًا عن استاد هوكي دولي يسع 500 متفرّج، وهو الملعب الدولي الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وتشتمل القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، أيضاً، على 6 ملاعب للألعاب الجماعية، من كرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وملعبين فرعيين لكرة القدم، ومسجد.