«التضامن» تفتتح مكتب سجل مدني بديوان الوزارة لخدمة مستفيدي تكافل وكرامة

تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير القاهرة الفاطمية، مكتب السجل المدني بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، والمقرر افتتاحه قريبًا في إطار التعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأشارت التضامن في بيان لها، أنه يجرى العمل على تقديم كافة الخدمات للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والمتقدمين لاستخراج «بطاقات الخدمات المتكاملة» المترددين علي الوزارة، وذلك في إطار التيسير علي المواطنين لاستكمال بياناتهم أو تصحيحها حال وجود أخطاء في بيانات الأرقام القومية.

تسهيل الإجراءات وتوفير وقت المواطنين

وأوضحت، أنه من المتوقع أن يوفر ذلك عامل الوقت والجهد علي المواطنين، كما يسهل وجود مكتب سجل مدني بمقر الوزارة الكثير من الإجراءات والوقت للمواطنين بدلا من الذهاب لمحافظاتهم لاستخراج الأوراق المطلوبة، ثم العودة لتسليمها مرة أخرى.

ووجهت التضامن الشكر لوزارة الداخلية، لاستجابته السريعة حال طلب وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء مكتب للسجل المدني بديوان عام الوزارة، والتوجيه المستمر للمختصين بتفقد المكان ومتابعته لسرعة الإنجاز.

افتتاح مكتب السجل المدني في القريب العاجل

وأوضحت التضامن، أنه جرى تفقد المكتب للوقوف على جاهزيته، تمهيدًا لافتتاحه في القريب العاجل، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار تبني وزارة التضامن الاجتماعي، استراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة من جانبها للتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفي أسرع وقت دون زحام أو انتظار.