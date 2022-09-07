6 فئات مستفيدة من مبادرة «التضامن» لتأهيل الكوادر البشرية.. اعرفها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق مبادرة لإعداد وتأهيل كوادر بشرية للتعاون مع برنامج «فرصة»، بما يتناسب مع متطلبات واحتياج سوق العمل، مشيرة إلى أنه يجر تأهيل الكوادر البشرية، بما يتناسب مع متطلبات واحتياج سوق العمل، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، لتوفير فرص التشغيل، وإتاحة فرص لتوليد دخل لتحقيق الاستقلالية المالية، لإحداث طفرة تنموية بالمجتمع.

الفئات المستهدفة من المبادرة

أوضحت وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي، أن الفئات المستهدفة من المبادرة ما يلي:

- من عمر 16 إلى 40 سنة.

- حاملي شهادة محو الأمية.

- ربة المنزل.

- الحاصلون على شهادة مرحلة التعليم الأساسي.

- طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.

- فائض العمالة بالقطاعات المختلفة، ممن لديهم القدرة والرغبة في التدريب.

أهداف مبادرة التدريب المهني للمهن التطبيقية

- إحداث طفرة في حياة المواطنين.

- تطوير القرى الاكثر فقرا، وتحويلها إلى مجتمعات منتجة وليست مستهلكة.

- التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية.

- المساهمة في سد الفجوة لاحتياج سوق العمل لمؤهلين بالمجالات المختلفة.

- إيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل.

- تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل، أو التي تجعله قادرا على ممارسة العمل الحر.

البرامج المهنية

- مساعد خدمات صحية.

- مصنع غذائي.

- التفصيل والخياطة.

- معاون منزل.

المحافظات المستهدفة

أشارت التضامن، إلى أن المبادرة تستهدف في المرحلة الأولى، محافظات «أسوان، أسيوط، سوهاج، المنيا، الفيوم، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية»، والمرحلة الثانية تستهدف «الإسكندرية، الإسماعيلية، الأقصر، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، الوادي الجديد، ومحافظة قنا».

مميزات الالتحاق بالبرنامج

- الحصول على شهادة إتمام برنامج التدريب المهني بنجاح.

- إمكانية الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة.

- إمكانية الحصول على كارنيه مزاولة المهنة.

- إمكانية الالتحاق بالنقابات العمالية.

- تغيير المسمى الوظيفي بالرقم القومي.

- الحصول على وظيفة.