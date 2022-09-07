كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022.. في 5 خطوات بسيطة

يهتم عدد كبير من المواطنين المسجلين في برنامج «تكافل وكرامة»، بالبحث عن طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة، إذ تزداد معدلات البحث اليومية من خلال مواقع الإنترنت المختلفة، عن البرنامج الذي يهدف لتقديم المساعدات المختلفة للأسر والسيدات والأفراد، خاصة من ذوي الإعاقة، التي تحتاجها بشكل مستمر لمواجهة أعباء الحياة اليومية.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

ومن أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، تقدم «الوطن» من خلال السطور التالية، وفي إطار خدماتها المستمرة، طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة، وذلك من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، على النحو التالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الدخول على رابط استعلام عن معاش تكافل وكرامة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

- الضغط على أيقونة الاستعلام.

وبعدها مباشرة، يظهر أمام المستفيد، الحالة الخاصة بمعاش تكافل وكرامة.

وفي السياق نفسه، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، طرق تسجيل أي شكوى، خاصة في حالات إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة بدون أسباب واضحة، وذلك من خلال رابط تسجيل شكوى لمعاش تكافل وكرامة، وهو على نفس رابط الاستعلام عن المعاش، حيث يتم إدخال الرقم القومي ثم اختيار تسجيل شكوى.

خطوات تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

- يدخل الشخص المستفيد من البرنامج بالرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى»، ثم يسجل البيانات المطلوب لمتابعة الشكوى:

- اختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية و قسم الشرطة التابع له المستفيد.

- يتم تحديد نوع الشكوى، وكتابة عنوان الإقامة.

- كتابة رقم التليفون المحمول للمستفيد.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

- الضغط على كلمة تسجيل.