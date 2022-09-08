معيط: تحقيق 1326 مليار جنيه إيرادات في الموازنة العامة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إيرادات مصر بلغت تريليون و326 مليار جنيه، في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، فيما بلغت المصروفات تريليون و812 مليار جنيه، مع عجز في الموازنة بقيمة 485 مليار جنيه.

وأضاف معيط في كلمته، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، إلى نجاح مصر خلال الأربع سنوات الماضية، في تغطية مصروفاتها، وتوفير جزء لتغطية الدين، مشيرًا إلى أنه توفير 100 مليار جنيه كفائض، وتم استخدامها في خدمة الدين.

حجم الدين خلال العام المالي الماضي كان 6.9 تريليون جنيه

وأوضح أن حجم الدين العام خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، بلغ 6.9 تريليون جنيه، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس العام 7.9 تريليون جنيه، ما يجعل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي هو 87.2%.

انخفاض الدين في العام المالي 2009/ 2010

ولفت معيط إلى أن العام المالي 2009/ 2010 هو أكثر عام في انخفاض الدين العام خلال 22 عامًا، حيث بلغ الدين العام نسبة 79.8% من الدخل القومي، موضحا أن مصر مرت بالعديد من الأزمات منذ عام 2000 /2001، ما جعل الدين العام يصل إلى 120% خلال أعوام 2003 و2004 و2005، قبل حدوث برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال هذه الفترة، ما أدى إلى انخفاض الدين.