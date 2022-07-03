قصر باكنجهام يخفض مهام الملكة إليزابيث للمرة الأولى منذ 10 سنوات

أعلن قصر باكنجهام فى بريطانيا، اليوم الأحد، خفض وتقليص عدد من مهام الملكة إليزابيث الثانية لأول مرة منذ 10 سنوات، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

تخفيض مهام الملكة إليزابيث لأول مرة منذ 10 سنوات

ووصفت الصحيفة، مهتم الملكة إليزابيث بلغة أكثر غموضا، حيث إن مهام الملكة تشمل وجبات برلمانية ودبلوماسية، بالإضافة إلي استقبال رؤساء الدول الزائرين، وبصفتها رئيسة الدولة، يجب عليها أداء واجبات محددة، بما في ذلك الافتتاح الرسمي للبرلمان، وتعيين رئيس الوزراء، وكذلك القيام بزيارات رسمية واستقبال رؤساء الدول الأخرى.

وأوضحت أن من المقرر أن يتولى نجل الملكة إليزابيث، الأمير ويلز، بعض المهام الرسمية الأكثر مسؤولية للملكة، فيما إلغيت بعض المهام الأخرى للملكة، ولا سيما الافتتاح الرسمي للبرلمان،.

وقال مصدر مطلع، في تصريحات صحفية لـ«ديلي ميل» البريطانية، إن تقليص مهام الملكة ليس تغييرا دراماتيكيا، بل هو مجرد تحديث بسيط.

ويذكر أن الملكة إليزابيث، زيارة رسمية إلى إسكتلندا، الأسبوع الماضي، وخلال تلك الزيارة عقدت الملكة التي تبلغ من العمر 96 عاما، اجتماعا مع الوزير الأول، نيكولا ستورجون، وذلك على في إطار المشاركة في أسبوع هوليرود، أو الأسبوع الملكي المعروف في إسكتلندا، والذي يحتفل بالثقافة والإنجاز والمجتمع الإسكتلندي.

الملكة إليزابيث الثانية

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية، الشهر الماضى، تعليقا على احتفالات المملكة المتحدة باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، إن «المَلكية صنعت عظمة للمملكة المتحدة»، كما وصفت الاحتفال بالانتصار العظيم الذي يحث على الوحدة والولاء للبلد، كما أن الفضل في ذلك يعود إلى امرأة ظلّت على مدى 70 عاما تمثّل تجسيدا للخدمة العامة، حيث إنها استتغلت سلطتها في الخدمة العامة، ودأبت على القيام بهذا الدور على مدى عقود طويلة دونما شكوى أو تذمر.