5 مسلسلات في موسم دراما رمضان 2023.. أبرزها «سوق الكانتو» لأمير كرارة

تستحوذ الدراما الرمضانية كل عام على اهتمام المشاهدين، ويظل الجميع في انتظار نجمهم المفضل، وقبل انطلاق الموسم بـ 6 أشهر بدأ العديد من الفنانين في الكشف عن الأعمال التي سوف يشاركون بها في الموسم الرمضاني المقبل 2023، ما أثار التشويق لدى الجمهور.

محمد رمضان يقبل على بطولة «العمدة»

يشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل بدور البطولة في مسلسل «العمدة»، والذي سوف يتولى مهمة إخراجه محمد سامي، ويعتبر عودة لتعاونهم مجددًا بعد مرور العديد من السنوات، حيث كان في مسلسل البرنس رمضان 2020 أخر تعاون بينهم، وتعاونا مسبقًا في مسلسل «الأسطورة» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في رمضان 2016، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل في منتصف أكتوبر المقبل.

أمير كرارة يشارك بمسلسل سوق الكانتو

سبق أن أعلن المؤلف هاني سرحان، عن تعاونه لأول مرة مع الفنان أمير كرارة في مسلسل «سوق الكانتو»، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023، وذلك عبر حلقته في راديو 9090 ، ببرنامج الراديو بيضحك، وبدأت الجلسات التحضيرية الخاصة بالمسلسل منذ بداية أغسطس الماضي.

وشارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني السابق 2022، بمسلسل «العائدون»، مع الفنانة أمينة خليل والفنان محمود عبدالغني، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

نيللي كريم تظهر بدور خارج عن المألوف

كشفت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنها سوف تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل بدور صعيدي لأول مرة وهذا يحتاج منها تحضيرات كثيرة، وأوضحت أنه سوف يكون دور مختلف عن باقي أدوارها، التي يغلب عليها طابع الحزن، قائلة: «مفيش نكد تاني».

ويعد مسلسل فاتن أمل حربي آخر أعمال نيللي الدرامية، وتم عرضه رمضان الماضي 2022، وشاركها في بطولته العديد من نجوم الفن منهم شريف سلامة ومحمد الشرنوبي، هالة صدقي، محمد ثروت وجيلان علاء والمسلسل من إخراج جمال العدل.

روجينا تشارك بـ «ستهم»

وحجزت الفنانة روجينا مقعد مهم بالموسم بالرمضاني 2023، فبعد الانتهاء من الموسم الرمضاني 2022 والذي شاركت فيه روجينا بمسلسل «إنحراف»، قررت التعاقد على مسلسل «ستهم»، وذلك في شهر مايو الماضي.

أعادت روجينا التعاون مع المخرج رؤوف عبدالعزيز بعد النجاح الذي حققه مسلسل «إنحراف»، وشاركها في بطولة العمل العديد من النجوم الذين أسهموا في نجاح العمل منهم الفنانة القديرة لوسي، والفنانة سميحة أيوب، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين.

كريم عبدالعزيز يتعاون مجددا مع بيتر ميمي

يشارك الفنان كريم عبدالعزيز في السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل «الحشاشين»، وسوف يلعب دور «حسن صباح»، مؤسس جماعة الحشاشين ذات الفكر المتطرف، والتي تمثل خطر على العالم.

ويعتبر «الحشاشين» التعاون الثالث بين بيتر ميمي كريم عبدالعزيز، بعد مسلسل الإختيار2 الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وفيلم من أجل زيكو، ويشارك في بطولة «الحشاشين» العديد من الفنانين منهم ميمي جمال، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج سنرجي تامر مرسي.