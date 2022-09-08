تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. مستمرة حتى الأحد المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مستجدات تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة، التي بدأت يوم الأحد الماضي وتستمر لمدة أسبوع، ومدى استفادة الطلاب منها.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، لم يستفد منها أي طالب بدرجات زيادة منذ فتح باب التقديم على التظلمات حتى الآن.

تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

وأضاف المصدر، أن كل الطلاب الذين اطلعوا على أوراق إجاباتهم أقروا بأنها أوراقهم ولم يتعرضوا للظلم، لافتًا إلى أن إعطاء الطالب غلاف كراسة الأسئلة الخاص به مع «البابل شيت»، ونموذج الإجابة، جعل الطلاب يطمئنون لصحة أوراقهم، كما أن المراجعات الدقيقة من جانب الكنترولات التي تولت عملية التصحيح إلكترونيًا، حالت دون تعرض أي طالب للظلم.

تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. الرابط والرسوم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم لتظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 مستمرة حتى يوم الأحد المقبل، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على هذا الرابط.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم دفع مبلغ 150 جنيهًا عن كل مادة في تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، مشيرا إلى أنه بعد دفع الرسوم يتم تحديد موعد للاطلاع على صورة من ورقة الإجابة وغلاف الأسئلة ونموج لإجابة الامتحان.

وحددت وزارة التعليم، المنافذ التالية للدفع البنكي المخصصة لرسوم كل مادة في التظلم: «البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال».