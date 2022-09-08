النزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الفني في القليوبية

وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية.

كما تقرر خفض تنسيق القبول في فصول الخدمات بالتعليم الفني، تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب، مع إتاحه استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الفنية حرصا على مستقبل الطلاب.

تفاصيل خفض الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني بالقليوبية

وأعلن محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، أنه جرى خفض تنسيق القبول بالتعليم الفني بكل مستوياته كالتالي:

النزول بتنسيق مدارس الخدمات في الثانوي العام

وفي وقت سابق، وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على المذكرة المقدمة من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة لتصبح 180 درجة.

يذكر أنه في وقت سابق تم الإعلان عن فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022، وذلك للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية، وبعد حصر أعداد المتقدمين وكذلك الأماكن الشاغرة والقدرة الاستيعابية لهذه المدارس لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.