السيسي: 3 مليارات دولار تكلفة منظومات التحكم في شبكة الكهرباء بـ47 مكانا
كتب:
شريف سليمان
12:59 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ مصر لو لم يكن لديها بنية أساسية في إنتاج وتوزيع والتحكم في شبكة الكهرباء، لم يستطع أن يخبر الأوروبيين بأن الدولة لديها فرصة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بكميات كبيرة، وتوصيلها لهم.
وأضاف الرئيس، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أن منظومة الطاقة الكهربائية القديمة لم تكن تساعد الدولة على هذا الأمر، مؤكدا أن البنية التحتية للكهرباء تكلفت أكثر من 1.5 تريليون جنيه.
منظومات التحكم في شبكة الكهرباء
وأكد الرئيس السيسي أنّ الدولة تعمل منذ 3 سنوات بمنظومات التحكم في شبكة الكهرباء في 47 مكانًا، وبلغت التكلفة فوق 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنّ هذه المنظومات ستكون مستوردة من الخارج؛ لأنها تكنولوجية متقدمة، وهذا ليس ترفا ولا أمرًا يمكن تأجيله.