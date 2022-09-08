وزير الكهرباء: مصر تدعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا»، والدكتور أحمد بدر مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في التحضير لمؤتمر الأطراف COP27.

وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون المثمر والبناء القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة مؤكداً ضرورة زيادة حجم التعاون مع الوكالة في مختلف مجالات الطاقات المتجددة.

استخدامات الطاقات المتجددة

وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة مشيراً خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة الطاقات المتجددة إلى42% بحلول عام 2035 ومن المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.

وأشاد فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا»، بالعلاقات المتميزة بين مصر والوكالة معرباً عن رغبته في دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها مؤكداً على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم وتعزيز التعاون مع مصر في مؤتمر الأطراف COP27 وإحياء كافة المبادرات التي تهتم بالطاقات المتجددة.

وأعرب عن رغبته في التعاون مع قطاع الكهرباء في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يحظى أيضًا باهتمام عالمي كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة في المستقبل القريب.

مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، حيث تم توقيع 15 مذكرة تفاهم في هذا الإطار مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأعرب مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا»، عن حرصه على تنظيم عدد من الفاعليات قبل COP 27 بالتعاون مع الحكومة المصرية.

يأتي هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بهذا الحدث العالمي والمردود الكبير الذي يعود بالنفع على كافة الطراف.