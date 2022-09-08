لخدمة 5.9 مليون مشترك بالقاهرة والجيزة ..اعرف فرع الكهرباء التابع لك

تخدم شركة كهرباء جنوب القاهرة التابعة للشركة القابضة للكهرباء، ما يقرب من 5 ملايين و900 ألف مشترك، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها في محافظتي القاهرة والجيزة

عناوين جميع إدارات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين مواقع وأرقام التليفونات الخاصة بجميع الإدارات «شبكات - إيرادات»، التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تسهيلا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له.

أرقام تليفونات فروع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شبكات غرب القاهرة - شارع شنن بالسبتيه - 25784209.

- إيرادات غرب القاهرة - 25782436.

- شبكات السيدة زينب - 8 ش علي حسن بجوار مستشفى المنيرة - 23630090.

- إيرادات السيدة زينب - 23630225.

- شبكات المعادي - 3 ش وادي النيل المعادي - 23594941.

- إيرادات المعادي - 27513329.

- شبكات حلوان - شارع محمد السيد أمام بريد حلوان - 25560217.

- إيرادات حلوان - 25562393.

- شبكات 15 مايو - مجاورة 3 المشروع الأمريكي - 27652080.

- إيرادات 15 مايو - 25590865.

- شبكات القلعة - 1 ميدان صلاح الدينبجوار قسم الخليفة - 25101044.

- إيرادات القلعة - 25126116.

- شبكات المقطم - الهضبة العليا منطقة ع - بجوار ورش شركة النصر - 25082013.

- إيرادات المقطم - 25070103.

- شبكات البساتين - ش البساتين العمومي أمام شرطة البساتين - 27043306.

- إيرادات البساتين - 27037937.

أفرع محافظة الجيزة

- شبكات الدقي - ش نوال بجوار قسم العجوزة - 37605537.

- إيرادات الدقي - 33365472.

- شبكات بولاق الدكرور - ش ترعة الزمر أمام محطة مترو فيصل المشابك - 37348933.

- إيرادات بولاق الدكرور - 33307086.

- شبكات الهرم 1 محطة الأوبرج ش الهرم - 35857975.

- إيرادات الهرم 1 - 35868265.

- شبكات الهرم 2 - 35822541.

- إيرادات الهرم 2 - 35868265.

- شبكات بشتيل - بشتيل البلد ش المصرف بجوار السنترال - 33558488.

- إيرادات بشتيل - 33500767.

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحى الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.

- شبكات شمال ريف الجيزة 1- كرداسة ش سعد زغلول - 37994405.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 1 - 37990319.

- شبكات شمال ريف الجيزة 2 - أوسيم 80 ش الجمهورية - 38714658.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 2 - 38940260.

- شبكات وسط ريف الجيزة - البدرشين بجوار السنترال - 38035247.

- إيرادات وسط ريف الجيزة - 38021449.

- شبكات جنوب ريف الجيزة - ش شكري القوتلي بلوك 31 العياط شرق - 38607361.

- إيرادات جنوب ريف الجيزة - 38600113.

- مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - 53 ش 26 يوليو - 25763167.

- مركز تلقي الشكاوى - ش سنن بالسبتيه - 121.