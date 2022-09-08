مات من الخوف.. ارتفاع ضحايا حريق محرم بك بالإسكندرية إلى حالتي وفاة 

ارتفع عدد ضحايا حريق محرم بك وسط الإسكندرية إلى حالتي وفاة بعدما لقي «محمد. ا. م» 47 سنة، مصرعه داخل أحد مستشفيات الإسكندرية.

خوفه على أسرته سبب أزمة قلبية

بحسب شهود عيان، فإن الرجل الأربعيني نقل إلى المستشفى نتيجة أزمة قلبية، لخوفه على أسرته بسبب اندلاع الحريق، ليتوفى اليوم، ويجرى إنهاء الأوراق لدفنه.

وتلقت مديرية الصحة بالإسكندرية إخطارًا من مستشفى جمال حمادة، يفيد بوفاة «محمد. ا. محمد» 47 سنة، إثر دخوله المستشفى ضمن مصابي حادث حريق محرم بك أمس، متأثرًا بأزمة قلبية ألمت به.

ضحايا حريق محرم بك وسط الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما لقى شاب مصرعه أمس يدعى عبد الحميد مدين، 24 سنة، وعرف إعلاميا بمسمى «شهيد الشهامة» خلال محاولات إنقاذ من كانوا بداخل الحريق، ويصبح بذلك إجمالي ضحايا حريق محرم بك وسط الإسكندرية، حالتي وفاة و5 إصابات.