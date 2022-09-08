منح دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة.. داخل مصر وفي الخارج

يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، إلى معرفة كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية، في إحدى الدول الأجنبية أو داخل مصر، سواء من الجامعات الحكومية، أو الخاصة، ليكمل الطلاب دراسته الجامعية داخل تلك الجامعات، حيث تقوم بعض الجامعات، بفتح أبوابها للتقديم على هذه المنح الدراسية المجانية كل عام.

ومن خلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» بعض المنح الدراسية المجانية، داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وكيفية التقديم والشروط والأوراق المطلوبة، والتفاصيل اللازمة، للتقديم على هذه المنح، لطلاب الثانوية العامة من الحاصلين على مجموع وتقديرات مرتفعة.

منح دراسية مجانية في جامعة فاروس بالإسكندرية

- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

- الحصول على الثانوية العامة من أحدي المدارس الحكومية.

- أن يكون الطالب حاصل على ثانوية عامة حديثة.

- الحصول على مجموع عال في الشهادة الثانوية.

- اجتياز المقابله الشخصية، وامتحان اللغات.

المستندات المطلوبة للتقديم في المنحة الدراسية

- بيان نجاح بالدرجات للثانوية العامة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب أو الأم.

- كشف مفردات المرتب للأب أن وجد.

- في حالة وفاة الأب يتم عمل بحث اجتماعي.

- تقديم ما يفيد بمحل إقامة الطلاب «عقد ملكية، أو إيجار».

منح دراسية مجانية في اليابان لطلاب الثانوية العامة

تعمل دولة اليابان على تقديم منح دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة، في بعض من الجامعات، وفي مختلف التخصصات لمنحهم دراجة البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه، ويكون التقديم في تلك المنح الدراسية عن الطريق السفارة أو القنصلية اليابانية بمصر.

منح دراسية مجانية في كندا لطلاب الثانوية العامة

قامت جامعة كالجاري في دولة كندا، بتقديم منح دراسية مجانية ومتميزة في مختلف التخصصات، لطلاب الثانوية العامة، للحصول على درجة البكالوريوس، في المحاسبة، القانون، والتمريض، والطب، إدارة الأعمال، الكيمياء، علوم الأرض، اللغة الإنجليزية، الكيمياء العضوية، بجانب الكثير من التخصصات الأخرى.

شروط المنح الدراسية بكندا

وللتقديم في تلك المنح الدراسية، وضعت جامعة كالجاري بكندا، عدة شروط:

- الحصول على شهادة الثانوية العامة

- بيان درجات موثق من الخارجية المصرية

- الحصول على شهادة تويفل في اللغة الإنجليزية بمجموع 108 درجة، أو الايلتس بمجموع 6.5 درجة على الأقل.

- شهادة خبرة بمشاركة الطالب بالأنشطة غير الأكاديمية

- يقوم الطالب بتحضير سجل أكاديمي مميز، وأن يكون الطالب غير مقيم بكندا.

- التقديم يكون من خلال موقع الجامعة على الإنترنت.