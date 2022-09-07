موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية الألسن بجامعة المنيا

أعلنت كلية الألسن بجامعة المنيا الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد، وخطوات التقديم وتسليم الملفات للعام الجامعي 2022-2023.

خطوات التقديم بكلية الألسن في جامعة المنيا

1- يبدأ استلام الملفات من الطلاب بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، يوم الثلاثاء المقبل، بمدرج كلية الألسن.

2- يجب استيفاء أوراق التقديم للطلاب المرشحين للقبول بكلية الألسن - جامعة المنيا.

3- سيجرى نشر استمارات «طلب الالتحاق- الرغبات- الكشف الطبي»، على صفحة الكلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويمكن طباعتها واستيفائها ثم تسليمها لشؤون الطلاب، كما يمكن الحصول على دوسيه الاستمارات المطلوبة من الكلية، وعلى الطالب أن يستوفيها ويسلمها.

4- موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد يوم الثلاثاء المقبل، بصالة الأنشطة بجوار كلية الألسن.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الألسن في جامعة المنيا

1- أصل وصورة شهادة الثانوية العامة.

2- أصل وصورة شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة 2022، وبالنسبة للذكور شهادة ميلاد كمبيوتر مدون عليها الرقم الثلاثي، وعدد 2 صوره منها.

3- صورة البطاقة الشخصية، وفي حالة عدم استخراجها تسلم صورة بطاقة ولي الأمر.

4- 6 صور شخصية، ويكتب الاسم من الخلف علي كل صورة.

5- للطلاب الذكور: نموذج 2 جند، ويملأ الطالب بياناته بالجزء الأعلى منها، بعنوان طلب تأجيل الخدمة العسكرية.

6- يجب أن يحتوي الملف عند تسليمه على طلب الالتحاق - استمارة الرغبات - الكشف الطبي، مع كتابة الاسم عليها ووضع صورة شخصية ونموذج 2 جند، ونموذج 6 أو 7 جند للطلاب الذكور، في «دوسيه بلاستيك» محكم الغلق بكبسولة، وتلك الاستمارات متاحة بمقر كلية الألسن.

7- للطلاب الذكور: نموذج 6 أو 7 جند معتمد ومختوم من منطقة التجنيد التابع لها الطالب.

8- بطاقة الترشيح النهائية لكلية الألسن.

خطوات يجب الانتباه إليها

1- لا يتمّ استلام الملف من الطالب إلا بعد استيفاء كل المستندات والكشف الطبي.

2- لا يتمّ استخراج أي أوراق بعد تسليمها للكلية، فيرجي تصويرها قبل التسليم.

3- يجب تحري الدقة عند كتابة استمارة الرغبات؛ إذ لا تعدل الرغبات بعد تسليم الملف.

4- مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند تسليم الملف.