«القيسوني»: كنت مرشحا لدور محمود حجازي في يوتيرن.. وقفلت على نفسي 3 شهور

أعرب الفنان أيمن القيسوني، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل يوتيرن مع ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2022، موضحًا أنه قدم شخصية يوسف لأنها مختلفة عن شخصيته، بالإضافة إلى أنها معقدة، كما أن مساحته أكبر من كل الأدوار التي قدمها من قبل.

3 أشهر لدراسة الدور

وأضاف القيسوني، خلال حواره مع الإعلامية إنجي علي، ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على أثير إذاعة «نجوم fm»، أن كل الشخصيات التي جسدها من قبل كانت بعيدة عن شخصيته الحقيقية، لكنه وجد أن دوره في مسلسل يوتيرن قد يظهره بشكل أفضل للمخرجين والمنتجين إذا قدمه بشكل جيد، لافتًا إلى أنه درس دوره في المسلسل لمدة 3 أشهر.

وتابع: «قفلت على نفسي 3 شهور، وأول دور اتعرض عليا كان دور محمود حجازي أخو ريهام حجاج، ومكنتش هعرف أعمله بالغلاسة دي».

توقعات بنجاح الدور

وتابع الفنان أيمن القيسوني أنّ شركة العدل أحضرت له شخصا يدعى حسام الشربيني ساعده في الاستعداد للدور، وكان يجلس معه أكثر من 3 ساعات لقراءة الحلقات، مؤكدا أنه كان يتوقع أن يحقق المسلسل ردود فعل واسعة مثل التي حققها، إذ قدّم هذا الدور لكي يثبت أنه موجود؛ لأن أغلب الأدوار التي قدمها لم تكن مساحتها كبيرة.