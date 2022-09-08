نائب بالشيوخ: مبادرات الحماية الاجتماعية ساهمت في تحسين حياة المواطنين

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل افتتاح القرية الأولمبية بقناة السويس وعدد من المشروعات الأخرى، اتسم بالصراحة والشفافية في توضيح كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن الرئيس دائما ما يدعم المواطنين في كافة قراراته التي يتخذها في تلك الفترة الراهنة.

الدولة المصرية حققت طفرة اقتصادية كبري

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان له، أن الدولة المصرية حققت إنجازات واسعة في إقامة المشروعات المختلفة، التي ساعدت وساهمت بشكل كبير في تحقيق طفرة اقتصادية كبرى، لافتا إلى أن تلك المسيرة بدأت منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وكان سببًا في مساندة الدولة المصرية في تلك الأزمات منذ أزمة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية عالمية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

مبادرات الحماية الاجتماعية دعمت محدودي الدخل

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم من كل الأزمات العالمية، فإن الدولة المصرية مستمرة في تدشين مختلف المبادرات من أجل على تحسين حياة المواطنين بكافة السبل، من خلال مبادرات الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية على جميع المستويات؛ من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن مصري.

وتابع أن ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات كبرى في شتى المجالات، كان الرد على كافة حملات المشككين الذين يسعون إلى ترويج وبث الأكاذيب ضد الدولة لأهداف تخدم جماعات الإرهاب، التي تعمل من خلال لجانها على بث السموم الإرهابية لتخريب الدولة المصرية.