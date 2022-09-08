حبس مسؤول مصنع بتهمة حيازة مستلزمات طبية مجهولة في القاهرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس مسؤول بأحد المصانع بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة حيازته مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات.

وكانت حملة أمنية بمديرية أمن القاهرة، نجحت في ضبط 39 ألف و500 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع، منتج نهائي، مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مطابقة للمواصفات الصحية، و12 ألف و600 عبوة «بكرة خيط – بكرة سكتش – رول» دون مستندات مجهولة المصدر، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

وتابعت الأجهزة الأمنية ضبط المستلزمات غير مطابقة للمواصفات، ومنها 5 ألاف متر سلك للكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر، و50 ماكينة خط إنتاج و3 ألاف عبوة فارغة للتعبئة مدون عليها علامات تجارية وهمية.

القبض على المتهم

وألقت رجال المباحث القبض على مسؤول المصنع، بتهمة حيازة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ومن جانبه قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، أن هذه الواقعة تعد جريمة غش تجاري يعاقب عليها القانون المصري، موضحا أن القانون رقم 281 لسنة 1994 ، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، إذا كان الغش في الكم أو الكيف.

العقوبة على المتهم

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها في المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.